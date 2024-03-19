"Рамштайн-20": Остін зробив заяву про війну в Україні

Ллойд Остін висловився про війну в Україні.

Міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що США не дозволять Києву програти війну проти Росії.

Про це він сказав 19 березня на початку засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-20", яке проходить на авіабазі в Німеччині, пише УНІАН.

"Сьогодні наше послання чітке – Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дозволить Україні зазнати поразки. І вільний світ не дозволить Україні програти", - наголосив Остін.

Ллойд Остін також нагадав, що минулого тижня США оголосили про додаткову безпекову допомогу для України обсягом на 300 мільйонів доларів.

"Це надзвичайний захід на підтримку найбільш нагальних потреб України стосовно протиповітряної оборони, артилерії та протитанкових можливостей", - додав він.

Нагадаємо, Сирський розповів Ллойду Остіну про зміни на найважливіших напрямках.

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