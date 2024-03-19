Мужчина завел аллигатора в бассейне и пускал к нему детей

Мужчина, держащий больного аллигатора как домашнего любимца в бассейне, позволял детям заходить в воду, чтобы погладить его.

Об этом пишет Daily Star.

30-летняя больная рептилия была изъята из дома на севере штата Нью-Йорк, США, где ее незаконно удерживал мужчина, которому был вынесен выговор за "серьезную угрозу для общества".

Аллигатор весил столько же, сколько и медведь гризли, а его длина достигала 3,3 м, когда его изъяли из дома в Гамбурге, к югу от Буффало.

Животное было изъято Департаментом охраны окружающей среды штата в среду, 13 марта. После находки власти заявили, что животное имеет многочисленные проблемы со здоровьем, в частности слепоту на оба глаза и осложнения на позвоночнике.

Полиция была предупреждена о существовании существа и посетила дом после того, как узнала, что владелец построил бассейн, чтобы содержать своего необычного любимца. Он даже разрешал людям зайти в воду, чтобы прикоснуться к животному, прежде чем его изъяли и перевезли в другое место, где оно жило с лицензированным уходом, пока не будет найдено более постоянное решение.

Владелец ранее имел лицензию на содержание аллигатора, но срок ее действия истек в 2021 году и не был продлен.

После визита представители штата определили, что место, где он содержался, не отвечает стандартам безопасности.

По понятным причинам, в большинстве штатов США гражданам запрещено содержать аллигаторов, если у них нет лицензии на содержание опасных животных, выданной Департаментом охраны окружающей среды. В тех штатах, где есть лицензия, держатели аллигаторов должны подавать заявки на получение соответствующих разрешений и подлежат проверкам, несмотря на то, насколько они обучены или квалифицированы.

Напомним, бесстрашная жена спасла любимого от четырехметрового крокодила. Под его тела были уже в пасти опасного существа.

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