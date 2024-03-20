Танки Leopard для Украины: Испания одобрила передачу новой партии

Еще 20 боевых танков будут отправлены в Украину после подготовки на оборонном заводе в Севилье.
Испания отправит в Украину еще 20 танков Leopard 2A4.
Об этом сообщает Infodefensa.
Решение было одобрено межминистрским советом по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения Испании.
Военная техника и другие материалы подготовят к отправке на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье.
"Эта новая партия материалов может быть напрямую связана с визитом делегации Государственной пограничной службы Украины на прошлой неделе в Испанию для переговоров с представителями промышленности и Министерства обороны", – говорится в сообщении.
По словам министра торговли Испании Ксиану Мендеса, пакет военной помощи Украине включает оружие, которое является необходимым, приоритетным и важным для противостояния российской агрессии.
"Нет сомнений в том, что Украина наилучшим образом использует их для защиты своей национальной безопасности", — заявил министр.
Ксиану Мендес также обнародовал полный список военной помощи, предоставленной Испанией Украине за два года войны. Всего было осуществлено, не считая частных, 61 поставка на сумму 190 миллионов евро в состав которых вошли:
- техника ночного видения;
- одежда;
- средства радиосвязи;
- беспилотные летательные аппараты;
- гранатометы;
- системы дистанционного управления вооружением;
- системы наведения боеприпасов;
- гаубицы;
- пулеметы;
- противотанковые мины;
- легкое вооружение;
- артиллерийские боеприпасы;
- минометы;
- минометные гранаты;
- ракеты "Хок", "Мистраль", "Гарпун", Aspide;
- десять боевых танков Leopard 2A4;
- восемь патрульных катеров.
Напомним, бойцы ВСУ показали работу танков Leopard и рассказали, чем они лучше советской бронетехники.
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