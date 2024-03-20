Танки Leopard для Украины: Испания одобрила передачу новой партии

Еще 20 боевых танков будут отправлены в Украину после подготовки на оборонном заводе в Севилье.

Испания отправит в Украину еще 20 танков Leopard 2A4.

Об этом сообщает Infodefensa.

Решение было одобрено межминистрским советом по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения Испании.

Военная техника и другие материалы подготовят к отправке на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье.

"Эта новая партия материалов может быть напрямую связана с визитом делегации Государственной пограничной службы Украины на прошлой неделе в Испанию для переговоров с представителями промышленности и Министерства обороны", – говорится в сообщении.

По словам министра торговли Испании Ксиану Мендеса, пакет военной помощи Украине включает оружие, которое является необходимым, приоритетным и важным для противостояния российской агрессии.

"Нет сомнений в том, что Украина наилучшим образом использует их для защиты своей национальной безопасности", — заявил министр.

Ксиану Мендес также обнародовал полный список военной помощи, предоставленной Испанией Украине за два года войны. Всего было осуществлено, не считая частных, 61 поставка на сумму 190 миллионов евро в состав которых вошли:

техника ночного видения;

одежда;

средства радиосвязи;

беспилотные летательные аппараты;

гранатометы;

системы дистанционного управления вооружением;

системы наведения боеприпасов;

гаубицы;

пулеметы;

противотанковые мины;

легкое вооружение;

артиллерийские боеприпасы;

минометы;

минометные гранаты;

ракеты "Хок", "Мистраль", "Гарпун", Aspide;

десять боевых танков Leopard 2A4;

восемь патрульных катеров.

Напомним, бойцы ВСУ показали работу танков Leopard и рассказали, чем они лучше советской бронетехники.

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