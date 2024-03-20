Танки Leopard для України: Іспанія схвалила передавання нової партії

Ще 20 бойових танків будуть відправлені до України після підготовки на оборонному Заводі у Севільї.

Іспанія відправить до України ще 20 танків Leopard 2A4.

Про це повідомляє Infodefensa.

Рішення було схвалено міжміністерською радою з торгівлі та контролю оборонних матеріалів і технологій подвійного призначення Іспанії.

Військова техніка та інші матеріали підготують до відправлення на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї.

"Ця нова партія матеріалів може бути безпосередньо пов'язана з візитом делегації Державної прикордонної служби України минулого тижня до Іспанії для переговорів із представниками промисловості та Міністерства оборони", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра торгівлі Іспанії Ксіану Мендеса, пакет військової допомоги Україні включає зброю, яка є необхідною, пріоритетною і важливою для протистояння російській агресії.

"Немає сумнівів у тому, що Україна найкращим чином використовує їх для захисту своєї національної безпеки", – заявив міністр.

Ксіану Мендес також оприлюднив повний список військової допомоги, яку Іспанія надала Україні за два роки війни. Усього було здійснено, не враховуючи приватних, 61 постачання на суму 190 мільйонів євро до складу яких увійшли:

техніка нічного бачення;

одяг;

засоби радіозв'язку;

безпілотні літальні апарати;

гранатомети;

системи дистанційного управління озброєнням;

системи наведення боєприпасів;

гаубиці;

кулемети;

протитанкові міни;

легке озброєння;

артилерійські боєприпаси;

міномети;

мінометні гранати;

ракети "Хок", "Містраль", "Гарпун", Aspide;

десять бойових танків Leopard 2A4;

вісім патрульних катерів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ показали роботу танків Leopard та розповіли, чим вони кращі за радянську бронетехніку.

Читайте також провідні новини дня: