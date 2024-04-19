Прыщи на лице: как избавиться от проблемы в домашних условиях

Появление прыщей на лице может зависеть даже от режима сна.
Прыщи рано или поздно "отравляют" жизнь почти каждому. В частности, по статистике проблемы с кожей имеют около 85% людей на планете. Они доставляют немало хлопот в повседневной жизни.
Как избавиться от проблемы и не допустить ее возникновения в будущем – рассказываем дальше.
Причины возникновения прыщей
Появление прыщей на лице может спровоцировать ряд факторов. Самые распространенные среди них – гормональный сбой, неправильное питание, стресс и неправильный уход за кожей лица.
Гормональные изменения
Они проходят во время подросткового периода, менструации, беременности и других этапов жизни. В этот период совпадает выработка гормона — тестостерона, который в свою очередь может приводить к увеличению секреции себума — природного жира, вырабатываемого кожей. Как следствие – на лице появляются прыщи.
Неправильный уход за кожей
Еще одна причина сыпей на лице – неправильный подбор косметических средств или недостаточное очищение кожи, может способствовать накоплению грязи и загрязняющих веществ в порах. Это может также создать среду для развития бактерий, что приводит к образованию прыщей.
Воспаленные участки кожи
Заболевание кожи, вызванное условно-патогенным клещом угревой железы (демодекс), выражается в виде воспаленных участков кожи и прыщей. Причины размножения могут быть разными: от дисфункции пищеварительной системы до плохого иммунитета и использования некачественной косметики.
Демодекоз заразен и передается от зараженного клещами человека к здоровому.
Плохие привычки и трес
В частности, употребление избыточного количества сахара могут влиять на состояние кожи. Стресс также способствует увеличению выработки гормонов, что может вызвать возникновение прыщей.
Гигиена лица
Отсутствие регулярного очищения кожи может приводить к образованию прыщей. Загрязненные руки, касающиеся лица, также могут переносить бактерии и загрязнения на кожу, способствуя появлению прыщей.
Внешние факторы
Плохая экология, загрязненный воздух, использование агрессивных косметических средств или контакт с загрязненными предметами могут способствовать появлению прыщей на лице.
Виды прыщей на лице
Комедоны. Самый популярный вид прыщей, возникающий вследствие загрязнения и засорения пор кожи. Они делятся на:
- открытыми (черные точки),
- когда пора открыта и контактирует с воздухом,
- закрытыми (белые точки), когда пора закрыта и имеет белый цвет.
Папулы. Они появляются на коже в результате воспаления пор. Они обычно имеют красный цвет и могут быть болезненными на ощупь.
Пустулы. Их легко спутать с папулами, однако они обладают более выраженным воспаленным центром, наполненным гнойной жидкостью.
Подкожные прыщи. Это большие, глубокие образования, развивающиеся под кожей. В отличие от других они могут быть болезненными и оставлять заметные следы, особенно если их сжимают или пытаются выдавить.
Клещевые прыщи. Имеют вид папул (прыщиков), покрытых серыми чешуйками. Иногда вместо них на коже обнаруживаются пузырьки с прозрачным или гнойным содержимым, окруженные красным воспалительным ободком или воспаленные участки кожи.
Профилактика прыщей
1. Не забывайте умывать лицо
Не экономьте на воде и мойте лицо утром и вечером. А также не ложитесь спать с косметикой на лице.
2. Мягкое моющее средство
Мягкий очиститель без кучи ингредиентов и ароматов может работать так же хорошо, как более ценные варианты.
3. Избавляйтесь от отмершей кожи
Избавиться от мертвых клеток можно с помощью скраба. Ведь если такие клетки остаются слишком долго, они могут укупоривать поры и вести к прыщам.
4. Достаточное количество сна
По исследованиям ученых, нехватка сна может приводить к тому, что тело высвобождает воспалительные компоненты. А они могут привести к прыщам.
5. Не жмите прыщи
Таким образом вы вносите в поры больше бактерий, включая те, которые на ваших руках. Это также увеличивает риск инфекции или рубцов.
Натуральные маски для лица
Использование натуральных масок может эффективно улучшить состояние кожи и уменьшить возникновение прыщей.
Маска из меда и корицы
Смешайте 1 чайную ложку меда с 1/2 чайной ложки корицы. Равномерный пласт маски нанесите на лицо и оставьте на 10-15 минут. Смойте теплой водой.
Маска с овсом и йогуртом
Смешайте 2 чайные ложки обжаренного овса с 1 чайной ложкой йогурта. Нанесите на лицо массирующими движениями и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой.
Маска из алоэ вера и меда
Смешайте 1 чайную ложку геля из алоэ вера с 1 чайной ложкой меда. Нанесите на лицо тонкий слой маски и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой.
Маска из черного активированного угля и меда
Смешайте 1 чайную ложку порошка из черного активированного угля с 1 чайной ложкой меда. Нанесите на лицо и оставьте 15-20 минут. Смойте теплой водой.
Когда следует обратиться к дерматологу
Регулярные прыщи на лице с сильным воспалением – первый признак обратиться к профессионалу. Среди прочих:
- наличие сильных болей и воспаленных прыщей, которые не исчезают после обработки привычными средствами.
- сыпь распространяется на другие участки тела
- общее ухудшение состояния здоровья.
- постоянный стресс и эмоциональный дисбаланс.
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