Прыщи на лице: как избавиться от проблемы в домашних условиях

Появление прыщей на лице может зависеть даже от режима сна.

Прыщи рано или поздно "отравляют" жизнь почти каждому. В частности, по статистике проблемы с кожей имеют около 85% людей на планете. Они доставляют немало хлопот в повседневной жизни.

Как избавиться от проблемы и не допустить ее возникновения в будущем – рассказываем дальше.

Причины возникновения прыщей

Появление прыщей на лице может спровоцировать ряд факторов. Самые распространенные среди них – гормональный сбой, неправильное питание, стресс и неправильный уход за кожей лица.

Гормональные изменения

Они проходят во время подросткового периода, менструации, беременности и других этапов жизни. В этот период совпадает выработка гормона — тестостерона, который в свою очередь может приводить к увеличению секреции себума — природного жира, вырабатываемого кожей. Как следствие – на лице появляются прыщи.

Неправильный уход за кожей

Еще одна причина сыпей на лице – неправильный подбор косметических средств или недостаточное очищение кожи, может способствовать накоплению грязи и загрязняющих веществ в порах. Это может также создать среду для развития бактерий, что приводит к образованию прыщей.

Как избавиться от прыщей на лице

Воспаленные участки кожи

Заболевание кожи, вызванное условно-патогенным клещом угревой железы (демодекс), выражается в виде воспаленных участков кожи и прыщей. Причины размножения могут быть разными: от дисфункции пищеварительной системы до плохого иммунитета и использования некачественной косметики.

Демодекоз заразен и передается от зараженного клещами человека к здоровому.

Плохие привычки и трес

В частности, употребление избыточного количества сахара могут влиять на состояние кожи. Стресс также способствует увеличению выработки гормонов, что может вызвать возникновение прыщей.

Гигиена лица

Отсутствие регулярного очищения кожи может приводить к образованию прыщей. Загрязненные руки, касающиеся лица, также могут переносить бактерии и загрязнения на кожу, способствуя появлению прыщей.

Внешние факторы

Плохая экология, загрязненный воздух, использование агрессивных косметических средств или контакт с загрязненными предметами могут способствовать появлению прыщей на лице.

Виды прыщей на лице

Комедоны. Самый популярный вид прыщей, возникающий вследствие загрязнения и засорения пор кожи. Они делятся на:

открытыми (черные точки),

когда пора открыта и контактирует с воздухом,

закрытыми (белые точки), когда пора закрыта и имеет белый цвет.

Папулы. Они появляются на коже в результате воспаления пор. Они обычно имеют красный цвет и могут быть болезненными на ощупь.

Пустулы. Их легко спутать с папулами, однако они обладают более выраженным воспаленным центром, наполненным гнойной жидкостью.

Как избавиться от прыщей на лице

Подкожные прыщи. Это большие, глубокие образования, развивающиеся под кожей. В отличие от других они могут быть болезненными и оставлять заметные следы, особенно если их сжимают или пытаются выдавить.

Клещевые прыщи. Имеют вид папул (прыщиков), покрытых серыми чешуйками. Иногда вместо них на коже обнаруживаются пузырьки с прозрачным или гнойным содержимым, окруженные красным воспалительным ободком или воспаленные участки кожи.

Профилактика прыщей

1. Не забывайте умывать лицо

Не экономьте на воде и мойте лицо утром и вечером. А также не ложитесь спать с косметикой на лице.

2. Мягкое моющее средство

Мягкий очиститель без кучи ингредиентов и ароматов может работать так же хорошо, как более ценные варианты.

3. Избавляйтесь от отмершей кожи

Избавиться от мертвых клеток можно с помощью скраба. Ведь если такие клетки остаются слишком долго, они могут укупоривать поры и вести к прыщам.

4. Достаточное количество сна

По исследованиям ученых, нехватка сна может приводить к тому, что тело высвобождает воспалительные компоненты. А они могут привести к прыщам.

5. Не жмите прыщи

Таким образом вы вносите в поры больше бактерий, включая те, которые на ваших руках. Это также увеличивает риск инфекции или рубцов.

Натуральные маски для лица

Использование натуральных масок может эффективно улучшить состояние кожи и уменьшить возникновение прыщей.

Маска из меда и корицы

Смешайте 1 чайную ложку меда с 1/2 чайной ложки корицы. Равномерный пласт маски нанесите на лицо и оставьте на 10-15 минут. Смойте теплой водой.

Маска с овсом и йогуртом

Смешайте 2 чайные ложки обжаренного овса с 1 чайной ложкой йогурта. Нанесите на лицо массирующими движениями и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой.

Как избавиться от прыщей на лице

Маска из алоэ вера и меда

Смешайте 1 чайную ложку геля из алоэ вера с 1 чайной ложкой меда. Нанесите на лицо тонкий слой маски и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой.

Маска из черного активированного угля и меда

Смешайте 1 чайную ложку порошка из черного активированного угля с 1 чайной ложкой меда. Нанесите на лицо и оставьте 15-20 минут. Смойте теплой водой.

Когда следует обратиться к дерматологу

Регулярные прыщи на лице с сильным воспалением – первый признак обратиться к профессионалу. Среди прочих:

наличие сильных болей и воспаленных прыщей, которые не исчезают после обработки привычными средствами.

сыпь распространяется на другие участки тела

общее ухудшение состояния здоровья.

постоянный стресс и эмоциональный дисбаланс.

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