Прищі на обличчі: як позбутися проблеми в домашніх умовах

Поява прищів на обличчі може залежати навіть від режиму сну.

Прищі рано чи пізно "отруюють" життя майже кожному. Зокрема, за статистикою проблеми зі шкірою мають близько 85% людей на планеті. Вони додають чимало клопоту у повсякденному житті.

Як позбутися від проблеми і не допустити її виникнення в майбутньому - розповідаємо далі.

Причини виникнення прищів

Появу прищів на обличчі може спровокувати низка факторів. Найпоширеніші серед них - гормональний збій, неправильне харчування, стрес і неправильний догляд за шкірою обличчя.

Гормональні зміни

Вони відбуваться під час підліткового періоду, менструації, вагітності та інших етапів життя. У цей період збішується вироблення гормону - тестостерону, що своєю чергою, може призводити до збільшення секреції себуму — природного жиру, який виробляється шкірою. Як наслідок - на обличчі з'являються прищі.

Неправильний догляд за шкірою

Ще одна причина висипів на обличчі - неправильний підбір косметичних засобів або недостатнє очищення шкіри, може сприяти накопиченню бруду та забруднювальних речовин в порах. Це може також створити середовище для розвитку бактерій, що призводить до утворення прищів.

Як позбутися прищів на обличчі

Запалені ділянки шкіри

Захворювання шкіри, викликане умовно-патогенним кліщем вугрової залози (демодекс), виражається у вигляді запалених ділянок шкіри та прищів. Причини розмноження можуть бути різними: від дисфункції травної системи до поганого імунітету та використання неякісної косметики.

Демодекоз є заразним і передається від зараженої кліщами людини до здорової.

Погані звички та трес

Зокрема, вживання надмірної кількості цукру, можуть впливати на стан шкіри. Стрес також сприяє збільшенню вироблення гормонів, що може викликати виникнення прищів.

Гігієна обличчя

Відсутність регулярного очищення шкіри може призводити до утворення прищів. Забруднені руки, які торкаються обличчя, також можуть переносити бактерії та забруднення на шкіру, сприяючи появі прищів.

Зовнішні чинники

Погана екологія, забруднене повітря, використання агресивних косметичних засобів або контакт із забрудненими предметами можуть сприяти появі прищів на обличчі.

Види прищів на обличчі

Комедони. Найпопулярніший вид прищів, що виникає внаслідок забруднення та засмічення пор шкіри. Вони поділяються на:

відкритими (чорні точки),

коли пора відкрита і контактує з повітрям,

закритими (білі точки), коли пора закрита і має білий колір.

Папули. Вони з'являються на шкірі внаслідок запалення пор. Вони зазвичай мають червоний колір та можуть бути болючими на дотик.

Пустули. Їх легко сплутати з папулами, однак вони мають більш виражений запалений центр, наповнений гнійною рідиною.

Як позбутися прищів на обличчі

Підшкірні прищі. Це великі, глибокі утворення, які розвиваються під шкірою. На відміну від інших, вони можуть бути болючими та залишати помітні сліди, особливо якщо їх стискають або намагаються видавити.

Кліщові прищі. Мають вигляд папул (прищиків), покритих сірими лусочками. Іноді замість них на шкірі виявляються бульбашки з прозорим або гнійним вмістом, оточені червоним запальним обідком або запалені ділянки шкіри.

Профілактика прищів

1. Не забувайте вмивати обличчя

Не економте на воді і мийте обличчя зранку і ввечері. А таожо не лягайте спати з косметикою на обличчі.

2. М'який мийний засіб

М’який очищувач без купи інгредієнтів та пахощів може працювати так само добре, як більш коштовні варіанти.

3. Позбувайтеся відмерлої шкіри

Позбутися мертвих клітин можна за допомогою скрабу. Адже якщо такі клітини залишаються надто довго, вони можуть закупорювати пори і вести до прищів.

4. Достатня кількість сну

За дослідженнями вчених, брак сну може призводити до того, що тіло вивільняє запальні компоненти. А вони можуть призвести до прищів.

5. Не тисніть прищі

Таким чином ви заносите в пори більше бактерій, включаючи ті, які на ваших руках. Це також збільшує ризик інфекції чи рубців.

Натуральні маски для обличчя

Використання натуральних масок для обличчя може ефективно покращити стан шкіри та зменшити виникнення прищів.

Маска із меду та кориці

Змішайте 1 чайну ложку меду з 1/2 чайної ложки кориці. Рівномірний шар маски нанесіть на обличчя та залиште на 10-15 хвилин. Змийте теплою водою.

Маска із вівсом та йогуртом

Змішайте 2 чайні ложки обсмаженого вівса з 1 чайною ложкою йогурту. Нанесіть на обличчя масажними рухами і залиште на 15-20 хвилин. Змийте теплою водою.

Як позбутися прищів на обличчі

Маска з алое вера та меду

Змішайте 1 чайну ложку гелю з алое вера з 1 чайною ложкою меду. Нанесіть тонкий шар маски на обличчя та залиште на 15-20 хвилин. Змийте теплою водою.

Маска з чорного активованого вугілля та меду

Змішайте 1 чайну ложку порошку з чорного активованого вугілля з 1 чайною ложкою меду. Нанесіть на обличчя та залиште на 15-20 хвилин. Змийте теплою водою.

Коли варто звернутися до дерматолога

Регулярні прищі на обличчі із сильним запаленням - перша ознака звернутися до професіонала. Серед інших:

наявність сильного болю та запалених прищів, які не зникають після обробки звичними засобами.

висипання поширюється на інші ділянки тіла

загальне погіршення стану здоров'я.

постійний стрес та емоційний дисбаланс.

Раніше ми розповідали про прості, але ефективні поради, які допоможуть вам мати здорову шкіру.

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