Гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя ничего разрушать

День, когда ни в коем случае нельзя ничего разрушать – как правило, это несет с собой негативные последствия.

Даже если существует необходимость что-то сломать, нужно отложить этот процесс хотя бы до завтрашнего дня, когда от него уже не будет исходить опасность, подобная сегодняшней. Кстати, разрушение, о котором предупреждают звезды, может коснуться не только материальных, но моральных аспектов – например, отношений с близкими людьми. Любая ссора может привести к конфликту, загладить который будет непросто, так что лучше не рисковать.

Овен

Велика вероятность провокативных слов или поступков, которые окружающие предпримут, чтобы, зная вашу вспыльчивость, вывести вас из себя – лучше всего их игнорировать.

Телец

Не стоит выяснять отношения с близким человеком, даже если такой разговор давно назрел, именно на сегодняшний день: поставленной цели вы все равно не достигнете, а загнать конфликт вглубь можете вполне.

Близнецы

Не стоит принимать близко к сердцу слухи и сплетни, которые вы можете услышать как о себе, так и о близких вам людях: оставьте эти высказывания на совести тех, кто их увлеченно распространяет.

Рак

Недомогание, которое вы можете почувствовать сегодня, скорее всего связано с усталостью и "лечится", но, как говорится, береженого бог бережет: проконсультироваться с врачом тоже не помешает.

Лев

День благоприятен для начала работы над новым – важным – профессиональным проектом, который, если вы все сделаете правильно, не только укрепит ваш авторитет. Но и продвинет по карьерной лестнице.

Дева

Составляя рабочий план на ближайшее будущее, не стесняйтесь – спрашивайте с себя по максимуму: чем больше пунктов вы в него включите, тем продуктивнее – и результативнее – окажется ваша деятельность.

Весы

Сегодня очень важно внимательно отнестись к любым – даже самым мелким – деталям события, которое вас заинтересовало: то, что вас в нем "зацепит", и станет ключом к разгадке связанной с ним тайны.

Скорпион

Необходимо использовать любой шанс получить новые знания, который представится вам в этот день: вскоре они понадобятся вам в работе, и вы поблагодарите себя за то, что не поленились и чему-то научились.

Стрелец

Как бы сильно вы ни были заняты, при первой же просьбе близкого или родного человека о помощи оставьте все свои занятия и сделайте то, о чем он просит: отказавшись, вы, впоследствии можете серьезно об этом пожалеть.

Козерог

Даже такие добросовестные и люди иногда могут схалтурить – сегодня категорически не стоит этого делать: отсутствие качества в выполненной работе обнаружится – пострадает профессиональная репутация.

Водолей

День благоприятен для начала ремонта или смены интерьера в доме: в любом случае постарайтесь проявить присущий вам талант, чтобы сделать свое жилье максимально уникальным – на зависть всем.

Рыбы

Переходить на принципы ЗОЖ никогда не поздно, а нынешний день подходит для этого идеально: если не знаете, с чего начать, проанализируйте свой рацион – это богатое поле для деятельности.

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