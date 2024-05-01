РФ массированно атаковала Никополь: какие последствия ударов

Вечером россияне трижды обстреляли Никополь. Применили не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО "Град".

О последствиях обстрелов сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Пострадала 82-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены админздание, детсад, заправка. Повреждены 7 многоэтажек. А еще – двухэтажный дом. Задело линию электропередач", — написал он.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В настоящее время обследование пораженных территорий продолжается. Последствия атак уточняются.

Напомним, 27 апреля российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. В регионе сработала ПВО. Впрочем, есть повреждения энергообъектов.

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