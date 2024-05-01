РФ масовано атакувала Нікополь: які наслідки ударів

Серед постраждалих є жінка.
Ввечері росіяни тричі обстріляли Нікополь. Застосували не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град".
Про наслідки обстріли повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач", - написав він.
Наразі обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються.
Нагадаємо, 27 квітня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. У регіоні спрацювала ППО. Втім, є пошкодження енергооб'єктів.