РФ масовано атакувала Нікополь: які наслідки ударів

Ввечері росіяни тричі обстріляли Нікополь. Застосували не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град".

Про наслідки обстріли повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач", - написав він.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наразі обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються.

Нагадаємо, 27 квітня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. У регіоні спрацювала ППО. Втім, є пошкодження енергооб'єктів.

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