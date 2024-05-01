День ангела 1 травня: кого та як вітати з іменинами

1 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 1 травня

1 травня 2024 року привітайте з іменинами Акакія, Єремія, Юхима, Гната, Макара, Ніну, Тамару.

Акакій — походить від грецького слова, що означає "лагідний". Вже в дитинстві хлопчик відрізняється оригінальним розумом. В дорослому віці викладається на повну, чим би він не займався.

Єремія — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "вихований Богом". В дитинстві може бути дещо боязким, стриманим. В дорослому віці стає тихим, але чуйним чоловіком.

Юхим — в перекладі з грецької означає "безтурботний". Від дитинства відрізняється суперечливим характером. В дорослому віці стає замкнутим у собі, якщо інші не захоплюються ним.

Гнат — прийшло до нас з латинської мови і перекладається як "вогненний". В дитинстві легко заводиться від будь-якого приводу, має вибуховий характер. В дорослому віці пристрасний, але непостійний.

Макар — з давньогрецької мови означає "блажений". В дитинстві відрізняється слабким здоров'ям, не впевнений у собі, скромний. В дорослому віці стає врівноваженим чоловіком, який не любить виділятися.

Ніна — у перекладі з латині "царствена". В дитинстві дівчинка працьовита, любить вчитися. В дорослому віці відчуває, що повинна бути ідеальною у всьому.

Тамара — давньоєврейське ім'я, яке означає "фінікова пальма". Вже в дитинстві відрізняється непростою натурою та дуже складним характером. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

День ангела 1 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе від негараздів та наповнює твоє життя світлом і добром.

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Бажаю тобі, щоб твій ангел-покровитель завжди був поруч, оберігав та направляв тебе на правильний шлях.

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Нехай твій ангел-хранитель приносить тобі радість, здоров’я та благополуччя.

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З нагоди Дня Ангела бажаю тобі міцного здоров’я, щасливих моментів та незабутніх вражень.

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Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до щасливого майбутнього!

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