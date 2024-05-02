На Херсонщині чоловік стільцем забив на смерть двох людей

У Херсонській області чоловік відбуватиме термін за жорстоке вбивство двох товаришів.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"Слідством встановлено, що в одному з населених пунктів Бериславського району сталося подвійне вбивство. Троє знайомих розпивали алкоголь у помешканні обвинуваченого. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт через недопиту горілку. Тоді господар схопив деревʼяний стілець, яким завдав тілесні ушкодження товаришам, несумісні із життям", - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачений - під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Йому загрожує покарання - від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася стрілянина між дівчатами на вулиці.

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