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Прогноз погоди на Великдень 2022

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Прогноз погоди на Великдень 2022

прогноз погоди на Великдень

Цього року Пасха рання. Християни Західного обряду відзначають цей день 17 квітня, для православних Східного обряду цей день наступить 24 квітня. Яка буде погода у Великодний тиждень, дізнавався ТСН.ua

Давати довгострокові прогнози складно навіть синоптикам та метеорологам. Погода залежить від багатьох факторів - кліматичних змін, циклонів, забрудненості атмосфери. Під час воєнних дій часті обстріли також можуть впливати на погоду.  

Якою буде погода на Пасху згідно з прогнозами метеорологів?

Згідно з попередніми прогнозами у квітні 2022 року очікується мінлива, помірно холодна погода. На думку синоптиків, початок квітня буде теплим - до 18 градусів тепла в день та до 10 градусів тепла вночі, місцями - дощі, в західних, північних та південних регіонах - понад норми. В середині квітня, в період пасхальних свят 17- 24 квітня очікується похолодання, яке в кінці квітня знову поверне на теплу та сонячну погоду.

Прогноз погоди на Великодень від народних синоптиків

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна з 20 по 30 квітня в Україну прийде похолодання. Температура вдень буде від 9 до 15 градусів тепла, вночі - від 3 до 5 тепла. На думку Щедріна на сході країни нічна температура буде ще нижча - від 2 градусів морозу до 7 градусів тепла. У цей період можливі зливи та грози.Подібні прогнози дає і народний синоптик з Волині Володимир Деркач. На його думку перша третина квітня буде теплою, мінливо похмурою, з невеликими опадами. В середині квітня буде погіршення погоди, температура знизиться, очкуються опади. Можливі короткочасні нічні заморозки. В останній третині квітня можуть випадати опади, температура буде комфортною з невеликим зниженням вночі.

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