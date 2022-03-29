Прогноз погоди на Великдень 2022

Цього року Пасха рання. Християни Західного обряду відзначають цей день 17 квітня, для православних Східного обряду цей день наступить 24 квітня. Яка буде погода у Великодний тиждень, дізнавався ТСН.ua

Давати довгострокові прогнози складно навіть синоптикам та метеорологам. Погода залежить від багатьох факторів - кліматичних змін, циклонів, забрудненості атмосфери. Під час воєнних дій часті обстріли також можуть впливати на погоду.

Якою буде погода на Пасху згідно з прогнозами метеорологів?

Згідно з попередніми прогнозами у квітні 2022 року очікується мінлива, помірно холодна погода. На думку синоптиків, початок квітня буде теплим - до 18 градусів тепла в день та до 10 градусів тепла вночі, місцями - дощі, в західних, північних та південних регіонах - понад норми. В середині квітня, в період пасхальних свят 17- 24 квітня очікується похолодання, яке в кінці квітня знову поверне на теплу та сонячну погоду.

Прогноз погоди на Великодень від народних синоптиків

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна з 20 по 30 квітня в Україну прийде похолодання. Температура вдень буде від 9 до 15 градусів тепла, вночі - від 3 до 5 тепла. На думку Щедріна на сході країни нічна температура буде ще нижча - від 2 градусів морозу до 7 градусів тепла. У цей період можливі зливи та грози.Подібні прогнози дає і народний синоптик з Волині Володимир Деркач. На його думку перша третина квітня буде теплою, мінливо похмурою, з невеликими опадами. В середині квітня буде погіршення погоди, температура знизиться, очкуються опади. Можливі короткочасні нічні заморозки. В останній третині квітня можуть випадати опади, температура буде комфортною з невеликим зниженням вночі.

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