Прогноз погоды на Пасху 2022

В этом году Пасха ранняя. Христиане Западного обряда отмечают этот день 17 апреля, для православных Восточного обряда этот день наступит 24 апреля. Какая будет погода в Пасхальную неделю, узнавал ТСН.ua

Давать долгосрочные прогнозы сложно даже синоптикам и метеорологам. Погода зависит от многих факторов – климатических изменений, циклонов, загрязненности атмосферы. Во время военных действий частые обстрелы могут также влиять на погоду.

Какова будет погода на Пасху согласно прогнозам метеорологов?

Согласно предварительным прогнозам в апреле 2022 года ожидается переменная, умеренно холодная погода. По мнению синоптиков, начало апреля будет теплым – до 18 градусов тепла в день и до 10 градусов тепла ночью, местами – дожди, в западных, северных и южных регионах – сверх норм. В середине апреля, в период пасхальных праздников 17-24 апреля ожидается похолодание, которое в конце апреля снова вернет в теплую и солнечную погоду.

Прогноз погоды на Пасху от народных синоптиков

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина с 20 по 30 апреля в Украину придет похолодание. Температура днем ​​будет от 9 до 15 градусов тепла, ночью – от 3 до 5 тепла. По мнению Щедрина, на востоке страны ночная температура будет еще ниже - от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. В этот период возможны ливни и грозы.

Подобные прогнозы дает и народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. По его мнению, первая треть апреля будет теплой, изменчивой, пасмурной, с небольшими осадками. В середине апреля будет ухудшение погоды, температура снизится, ожидаются осадки. Возможны кратковременные ночные заморозки. В последней трети апреля могут выпадать осадки, температура будет комфортной с небольшим понижением ночью.

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