На Прикарпатье произошло землетрясение

Подземные толчки отнесли к неощутимым.

В пятницу, 29 октября, на Надворнянщине в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в десяти километрах юго-западнее города Надвирна, на глубине два км.

По классификации землетрясений его относят к неощутимым. То есть – по расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Его магнитуда по школе Рихтера – 2,5.

К слову, в течение 2021 года на территории Надворнянского района зарегистрировано несколько землетрясений – с магнитудами от 2,1 до 2,6 баллов.

Как сообщалось, 20 октября в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки произошли во вторник, 19 октября, в 12:20.

Кроме того, 13 октября в Ивано-Франковской области было землетрясение магнитудой 2,3 балла.

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