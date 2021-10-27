Хэллоуин-2021: где отпраздновать в Киеве

На грядущих выходных вы можете попасть в невероятное количество разнообразных миров – выбирайте, о чем уставшие от обыденности душа и разум мечтают.

JOKER&HARLEY mad LOVE

Пресслужба

Один из самых модных клубов Киева SkyBar погрузит вас в измерение пугающе-красивых киношных персонажей. Джокер, Волдеморт, Харли Квин – а кем станешь ты в этом необыкновенном мире? Главное – продумывайте образы тщательно: эта вечеринка для самых стильных киевлян.

Цена: от 200 грн.

Место: ул. Большая Васильковская, 5, 7 этаж

Время: 31 октября.

Хвостатый Halloween

Пресслужба

Творить добро модно на любые праздники. Почему бы не провести Хэллоуин с пушистыми, усатыми и полосатыми? Благотворительная выставка котов дает возможность не только развлечься, но и найти хорошего друга, который, кстати, лечит от стрессов.

Цена: бесплатно.

Место: ВДНГ, просп. Академика Глушкова, 1, павильон 4.

Время: 31 октября.

Барви Геловіну

Чтобы оказаться на Хэллоуин в мире самой модной музыки в стиле техно и хаус – отправляйтесь на вечеринку от WHITE NIGHTS FESTIVAL, КОЛО и BARVY. Здесь будут играть самые яркие украинские диджеи VOTUMА, WEIZMAN, O.Z.O в компании со всемирно известным музыкантом из Италии FEDELE. Он признан Resident Advisor самым оригинальным в мире диджеем новой волны электронной музыки.

Самые лучшие традиции КОЛО и WHITE NIGHTS FESTIVAL в новом формате сохраняются: высокохудожественные декорации, нетривиальный визуал, необычайный дух общности ценителей электронной музыки. А еще – модерновые угощения в украинском стиле от BARVY, вип-рум для афтепати и лимитированное количество билетов для особой камерности мероприятия.

Цена: COVID FREE EVENT, первые 100 билетов – 500 грн.

Место: BARVY, ул. Мечникова, 3.

Время: 30 октября.

Цирк акваужасов

Необыкновенное представление в честь Дня всех святых готовит Национальный цирк Украины. Всего на протяжении 3-х дней вы и ваши дети смогут побывать в аквавселенной. Мастерские цирковые трюки художественно отразят в представлении все тайны мира воды и ее нечистей.

Цена: 50-550 грн.

Место: Национальный цирк Украины, проспект Победы, 2.

Время: 29, 30 и 31 октября.

"Carmen Бордель" в Osocor Residence

Пресслужба

Побывать во французском борделе времен давних времен в окружении талантливых танцоров и музыкантов – тайная мечта каждого эстета. В "Carmen Борделе" по мотивам Проспера Мериме от роскошного Osocor Residence будут кипеть демонические страсти, расцветет ангельская любовь и развернется остросюжетная драматургия. Это идея Хэллоуина "18+" для самых пикантных и чувственных – спешите: поучаствовать в высокохудожественном эротизме смогут только 150 гостей.

Цена: 1000 грн, депозит – 1500 грн.

Место: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

Время: 29 и 30 октября.

Экскурсия "Мистический Киев"

Пресслужба

Знаете, на самом деле Хэллоуин должны были придумать в Киеве. Ведь это чуть ли не самый магично-мистический город на планете. О всех его тайнах в ярких красках поведает одноименная экскурсия. Наряжайтесь в страшные, но теплые и удобные наряды, берите с собой фонари и желания отдаться приключениям – прогулка по Лысой горе и тайнам Подола ждет вас.

Цена: от 340 грн.

Место: сбор возле станции метро "Дворец Украина"

Время: 30 и 31 октября.

Фильм "Хэллоуин убивает"

Пресс-служба

На такие фильмы желательно ходить только по достижению совершеннолетия, ведь его действия могут здорово травмировать неокрепшую детскую психику. Свежая картина из киноэпопеи "Хэллоуин убивает" – отличная идея для романтического свидания. Тебе будет страшно, а он будет тебя укрывать от тревог, крепко обнимая…

Цена: 100-210 грн.

Место: сеть кинотеатров "Планета Кино"

Время: с 21 октября.

Hаlloween в Музее Ханенко

Пресслужба

А почему бы на День всех святых не отправиться в музей и не узнать все об эстетике страшного и потустороннего в древних культурах буддизма и индуизма? В красивых стенах Музея Ханенко для вас проведут тематическую экскурсию с демонстрацией экспозиций в залах стран Азии. А наряжаться в нечисть здесь тоже следует!

Цена: в костюмах – бесплатно, узнавайте по телефону (044) 235 3290.

Место: Музей Ханенков, ул. Терещенковская, 15.

Время: 30 и 31 октября.

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