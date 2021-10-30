США висилають 55 співробітників російських диппредставництв

В РФ таке рішення назвали "висиланням".

Зі Сполучених Штатів Америки протягом кілько місяців відішлють 55 співробітників російських дипломатичних представництв.

Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

"В американців зараз працюють у Росії близько 130 осіб. В нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах у Нью-Йорку та Х'юстоні — менше 200. З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це по суті означає висилання), ситуація на дипломатичному фронті лише посилиться", - наголосила вона.

За словами Захарової, США "зливають" у ЗМІ "некоректні твердження" про чотириразову перевагу російської дипломатичної присутності в США над американською в Росії.

"Від 2016 року понад сотню наших співробітників із членами сімей було вислано під різними приводами. Зокрема, з формулюванням persona non grata. Абсолютно нечувано з погляду канонів дипломатії та понять приватної власності, право на яку в США завжди вважалося священним, американська влада рейдерськими методами захопила шість об'єктів нерухомості, що належать Росії, виставивши поліцейське оточення, і з тих пір не пускають туди російських дипломатів", - сказала Марія Захарова.

Як повідомлялося, посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост в неділю, 17 жовтня, виїхав з Мінська на вимогу білоруського уряду. Зазначається, що 57-річний дипломат перебував у Мінську від кінця минулого року. У ЗМІ припускають, що посла витурили через те, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко так і не отримав від нього вірчі грамоти.

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