Зеленский подписал скандальный закон об олигархах

После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1780 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Согласно этому документу, теперь бизнесменов внесут в реестр олигархов, которые будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
"Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины. Устанавливаются четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами", — отметили в пресс-службе главы государства.
В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:
1) участвует в политической жизни;
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение;
4) подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.
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