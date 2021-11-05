Зеленський підписав скандальний закон про олігархів

Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1780 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Згідно з цим документом, відтепер бізнесменів внесуть до реєстру олігархів, які будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

"Антиолігархічний закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України. Встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками", - зазначили у пресслужбі глави держави.

Статус олігарха громадянин отримує, коли відповідатиме хоча б трьом з чотирьох визначених в законі ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

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