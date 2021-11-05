Стефанчук підписав закон про олігархів

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №5599 (про олігархів). Тепер закон має ухвалити президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроєкту №5599 на сайті Ради.

Нагадаємо, Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя та неузгодженості у проголосованому законопроєкті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 Регламенту без переголосування закону. Депутати підтримали пропозицію Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО), як і наполягали в Офісі президента.

Законом передбачене створення спеціального реєстру, куди вноситимуть олігархів. Для цього вони мають відповідати трьом із чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль чи володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів – це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Відповідно до закону, особі, визнаній олігархом, та включеної до Реєстру, забороняється: фінансувати партії, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію чи проведення мітингів чи демонстрацій із політичними вимогами.

Крім того, олігархам та держслужбовцям треба звітувати про контакти між собою.

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