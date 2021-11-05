Із вікна російського посольства у Берліні випав дипломат

Загиблого називають сином генерала ФСБ і підозрюють його у співпраці з російською спецслужбою.

У Берліні загинув другий секретар посольства РФ у Берліні Кирило Жало, його тіло знайшли поліцейські біля будівлі дипломатичного представництва ще 19 жовтня. Припускають, що дипломат випав із вікна одного із горішніх поверхів.

Про це повідомило у п’ятницю, 5 листопада, онлайн-видання Der Spiegel.

За інформацією видання, загиблий від літа 2019 року обіймав посаду другого секретаря посольства. Водночас німецькі служби безпеки підозрювали, що він був прихованим агентом Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ).

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За інформацією видань Bellingcat і The Insider, які займаються журналістськими розслідуваннями, загиблий російський дипломат Кирило Жало був сином начальника Управління із захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жало. На це вказує те, що у них збігаються місця проживання в Росії.

"Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кирила Жало було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 по 4 листопада 2021 року", - повідомляють Bellingcat та The Insider.

У посольстві РФ не погодилися видати тіло загиблого на розтин, назвавши інцидент "трагічною подією". Німецька прокуратура не змогла провести розслідування і встановити обставини і причини смерті, оскільки загиблий мав дипломатичний статус.

Нагадаємо, раніше президентка Косово Вйоса Османі доручила МЗС країни вислати з країни двох російських дипломатів, які “загрожують національній безпеці та конституційному ладу”.

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