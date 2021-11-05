СБУ разоблачила в Украине колл-центры, которые проводили соцопросы для России

СБУ разоблачила в Украине колл-центры, которые проводили соцопросы для России

Колл-центры работали в Черкассах и Умани.

В двух городах Украины действовали колл-центры, работники которых по заказу Госдумы РФ проводили соцопрос. Клиентами "предпринимателей" были также ряд ведущих российских телеканалов и финансовых учреждений, внесенных в санкционные списки СНБО Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Протиправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. СБУ нашли доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором. Работники колл-центров проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по их участию в выборах в Госдуму" РФ", — говорится в сообщении СБУ.

Операторы собирали информацию о:

политических предпочтений,

рейтингов партий,

пожеланий граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки.

Как сообщили в СБУ, работники колл-центра также выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов "НТВ+", "Ростелеком" и подсанкционных банковских учреждений "ВТБ", "Газпром Банк" и другие. В колл-центрах работали до 200 операторов. Соцопрос проводился круглосуточно в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров СБУ изъяла:

свыше 120 компьютеров с программным обеспечением русского производства;

документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;

черную бухгалтерию;

инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок, технической документации с графиками работы работников центра.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против Российской Федерации из-за незаконных выборов в Госдуму в аннексированном Крыму.

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