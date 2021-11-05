СБУ викрила в Україні колцентри, які проводили соцопитування для Росії

СБУ викрила в Україні колцентри, які проводили соцопитування для Росії

Колцентри працювали у Черкасах та Умані.

У двох містах України діяли колцентри, працівники яких на замовлення Держдуми РФ проводили соцопитування. Клієнтами "підприємців" були також низка провідних російських телеканалів та фінансових установ, які занесені до санкційних списків РНБО України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Протиправну діяльність трьох колцентрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти. СБУ знайшли докази фінансування їхньої діяльності країною-агресором. Працівники колцентрів проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо їх участі у виборах до Держдуми РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.

Оператори збирали інформацію щодо:

політичних вподобань,

рейтингів партій,

побажань громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо покращення політичної обстановки.

Як повідомили в СБУ, працівники кол-центру також виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів "НТВ+", "Ростелеком" та підсанкційних банківських установ "ВТБ", "Газпром Банк" та інші. У кол-центрах працювали до 200 операторів. Соцопитування проводили цілодобово у дві зміни.

У ході обшуків в офісних приміщеннях кол-центрів СБУ вилучила:

понад 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва;

документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором;

чорну бухгалтерію;

інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок, технічну документацію з графіками роботи працівників центру.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності колцентрів.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкціїй проти Російської Федерації через незаконні вибори до Держдуми в анексованому Криму.

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