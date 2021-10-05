РНБО запустила сайт з українськими санкційними списками

Там містяться і фізичні, і юридичні особи.

Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками.

На сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua є перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких діють обмеження.

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У ньому майже 4 000 записів з фізичними особами, а також майже 2 000 - з юридичними.

У списку майже шість тисяч записів: майже чотири тисячі - фізичних осіб та майже дві тисячі - з юридичними.

Знайти необхідну людину можна за допомогою пошуковика - за ПІБ. Навпроти кожного прізвища, крім дати народження і громадянства, міститься номер указу президента, його дата, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.

Щодо юридичних осіб міститься: назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса. Наприклад, сюди потрапили російський "Перший канал", "Комуністична партія" РФ, українські "Південна тютюнова компанія" і "Екогарант", швейцарська компанія "Prometey Swiss Sa" тощо.

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