Молодик у Терезах 6 жовтня: що на нас чекає в цей час

Молодик у Терезах 6 жовтня: що на нас чекає в цей час

Молодик — це фаза Місяця, коли він перебуває між Землею і Сонцем, в астрології називається з'єднанням Сонця і Місяця.

6 жовтня о 14:05 за київським часом, відбудеться Молодик у Терезах і від цього моменту стартує перша Місячня доба. Цей знак перебуває під управлінням Венери (планета любові і партнерства), пов'язаний зі сферою взаємин, офіційних шлюбів, співпраці, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Жовтневий Молодик принесе доленосні події в ці теми. Багато хто зможе розібратися зі своїми особистими і діловими стосунками, розставити все по своїх місцях. В найближчий місячний місяць притягуються саме ті люди, які можуть доповнити, чогось навчити, показати те, яких якостей не вистачає, щоб досягти гармонії.

З іншого боку, партнер як дзеркало, висвічує, відображає внутрішній зміст іншої людини. І якщо постійно притягуються люди одного типу характеру, але вас це не влаштовує, варто задуматися, чому так відбувається. Саме через інших людей ми можемо розібратися в собі, виявити старі проблеми, які заважають в сьогоденні. Це час для початку нових стосунків, оновлення свого оточення, час нових можливостей, завершення старих справ і підготовки нових.

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Молодик в Терезах закликає всіх до пошуку гармонії і балансу у взаєминах з оточенням. Це найкращий час для усунення конфліктів і пошуку взаєморозуміння. У багатьох немає бажання ґрунтовно заглиблюватися в якісь серйозні теми та обговорення, швидше за все, саме вони стають причиною конфліктів. А питання любові, творчості, мистецтва, допомагають зблизитися, поліпшити будь-які взаємини.

Молодик 6 жовтня відбувається в період ретроградного Меркурія в Терезах (27 вересня — 18 жовтня), в поєднанні з Марсом, що ще більше акцентує характеристики знаку Терези, який є знаком соціальних взаємин, дипломатії, естетики, творчості. Найкраще в цей час направити свою енергію в справи, заплановані раніше, і уникати ідей, які раптово спали на думку. Через посилення припливу енергії слід бути обережними, щоб убезпечити себе від нещасних випадків. Передусім — не поспішайте, запитуйте ради у тих, хто скаже вам правду про вас, навіть якщо вам буде боляче її чути.

Транзит Марса Терезами в з'єднанні з Молодиком сприятливий для сфери партнерства, допомагає вивести наявні взаємини на новий виток. У цей інтервал часу (15 вересня — 30 жовтня), люди схильні допомагати одне одному, враховувати взаємні інтереси. Оскільки Молодик відбувається в кардинальному знаку стихії Повітря — Терезах, то він кардинально змінить хід всіх подій. До того ж, ретроградний Меркурій у Терезах закликає не поспішати, зважувати всі за і проти, вивчати будь-яке питання глибоко, з логічної точки зору все намагатися обґрунтувати — лише в цьому разі практично виключається ймовірність ухвалення помилкових рішень в нових умовах.

Марс у Терезах в статусі вигнання — це час, коли немає прагнення до боротьби, люди частіше відмовляються від намічених цілей. Однак, Молодик 6 жовтня дасть новий стимул, заклик до дії. Тому, подумайте, перш ніж здатися — жаль через це з'явиться дуже швидко. Будьте уважні до знаків навколо: дійте продумано і все вийде. Уже в перший тиждень після Нового місяця з'являться нові сили і необхідна енергія для того, щоб продовжувати потихеньку йти до своєї мети, крок за кроком — повільно, але впевнено. Співпраця та партнерство сприяє більш швидкому й ефективному досягненню результатів.

Місячний місяць (6 жовтня — 3 листопада) — найкращий час для повернення колишніх особистих або ділових стосунків. В цей час набагато легше зійтися після тривалої перерви, почати заново любовний зв'язок. Якщо вам дорога людина, зробіть перший крок назустріч — використовуйте обставини цього сприятливого періоду. Всесвіт надає шанси і можливості