Що зірки нам пророкують: гороскоп на жовтень 2021 року

У жовтні варто звернути увагу на завершення старих справ, прийняття досвіду, розставляння пріоритетів і концентрації на головній меті.

Плутон, Сатурн, Юпітер і Меркурій по черзі виходять з фази ретроградності, відповідно, майже весь місяць планети стаціонарні, що, звичайно ж, відіб'ється на житті кожної людини. Стаціонарність — це стагнація, але плюс в тому, що це стаціонарність зі знаком плюс, тобто з переходом до директного руху. А це означає, що енергії планет будуть виявлені відкрито, правильно, природно, динамічно, вчасно, конструктивно. Але водночас енергії вузько направлені, тому планетарні впливи на життєві сфери обмежені в рухливості і здатності змінюватися. Поступово, у 20-х числах жовтня, всі справи, які призупинилися в попередні пів року, підуть вгору.

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У жовтні варто звернути увагу на завершення старих справ, прийняття досвіду, розставлювання пріоритетів і концентрації на головній меті. У третій декаді жовтня саме час активніше зайнятися оформленням документів. Жовтень розпочинається з напруженого аспекту — квадратури між ретро-Меркурієм і ретро-Плутоном — наявний конфлікт, який перейшов у пасивний стан, може розгорітися з новою силою. Старі проблеми загостряться і зажадають нових рішень, але все нове до третьої декади жовтня буде просуватися з труднощами і затримками.

Велика кількість стаціонарних планет у жовтні свідчить про реалізацію складних кармічних сценаріїв і загостренні ключових проблем, але у кожного по-різному, залежно від особливостей особистого гороскопа. Жовтень нас усіх повертає до минулого, звертає всередину, змушує зупинитися і переосмислити отриманий досвід, сповільнитися в справах. Тому початок принципово нових справ і проєктів, розрахованих на перспективу, ліпше відкласти на кінець місяця або ще ліпше — початок листопада. Все, що буде розпочато в першій і другій декадах жовтня, буде розвиватися з труднощами і ускладненнями.

Повільні планети (Плутон, Сатурн, Юпітер) змінюють фазу руху, відповідно, змінюються зовнішні умови, закони, обставини, — вони не залишаться колишніми і звичними, але в періоди стаціонарності вони ще не визначені.

Під час ретроперіодів Меркурія, які триває до 19 жовтня, ми не володіємо всією інформацією, необхідною для адекватної оцінки того, що відбувається. Робити остаточні висновки і ухвалювати рішення в першій і другій декадах жовтня не варто — ситуація і обставини зміняться до кінця місяця, а ухвалене рішення може надати помилковим.

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ОВЕН

Обставини напружені, змушують боротися, призводять до конфліктів, руйнувань, як внутрішніх, так і зовнішніх. Але такі умови формують з вас сильну особистість, часом жорстку, але в будь-якому разі зі стрижнем всередині, суворою внутрішньою системи. Часом життя ставить вас в жорсткі рамки, важкі і складні умови. До кінця місяця ви будете упевнені, стійкі, зможете реалізувати намічені плани. В особистих стосунках справи йдуть набагато ліпше, ніж в роботі і соціальному житті, тому будуть можливості отримати позитивні емоції.

ТЕЛЕЦЬ

Ви яскраво і самостійно проявляєте себе, робите це помітно, збираючи навколо себе людей. Вам необхідно бути в центрі уваги, роль авторитета для вас вагома. Однак, ваші прояви часом різкі, несподівані і складно, суперечливо сприймаються оточенням і представниками старшого покоління. Тому все те, що починається добре, може раптово закінчитися, якщо ви будете намагатися занадто завзято просувати свої інтереси. Питання матеріальної стабільності вимагає від вас докладання величезних сил і енергії, особливо в першій половині місяця.

БЛИЗНЯТА

Навколишні люди часто не розуміють вас, особливо в першій половині жовтня. Ваш внутрішній світ у цей період дуже складний і багато ви схильні ховати глибоко всередині. Першоджерело проблем перебуває у власних помилках, а це заважає почуватися в безпеці, знайти психічну і матеріальну стабільність. Після 18 жовтня становище на роботі, в справах і в стосунках значно покращиться, з'явиться можливість змінити ситуацію в вигідний і корисний для себе бік. Ви усвідомлюєте щось дуже важливе, є шанс почати життя з чистого аркуша.

РАК

Великий потенціал і багатонадійний початок може порушуватися через відсутність системного підходу в справах. Необхідна стратегія, реальна оцінка того, що відбувається, і готовність до того, що в другій половині місяця те, що було важливо для вас спочатку жовтня, стане неактуальним. В особистому житті загалом все гармонійно, але розслаблений стан не є корисним для професійної сфери і громадських справ. До кінця жовтня вдається накопичити матеріальні засоби, необхідні для задоволення своїх потреб. Починається час активності, перетворень і починань.

ЛЕВ

Змушені увійти в суворі рамки і знайти варіант реалізації себе в сформованих непростих умовах. Поступово, труднощі, які виникли спочатку місяця, закінчуються. Найважливіше плануйте на другу половину жовтня — в цей період вам буде легше заявити про себе, а ваші ініціативи, виконані роботи, сприйматимуться іншими людьми дуже добре. Вам вдасться зарекомендувати себе як самодостатнього, упевненого в своїх силах, щедрого і благородного лідера. Деякі невдачі в особистому житті будуть компенсовані соціальним успіхом.

ДІВА

Не поспішайте — бережіть свої ресурси. Ви багато відчуваєте, розумієте, маєте фізичний потенціал для розвитку і зростання, як соціального, так і духовного. Але в першій і другій декадах жовтня не вистачає впевненості в собі, відсутні здорові амбіції, і як наслідок, поки не вдається реалізувати свій глибокий потенціал здібностей і задатків. Якщо ви трохи почекаєте, то в третій декаді місяця обставини складуться для вас сприятливим чином, і ви зможете втілити деякі бажання в реальність, як мінімум — наблизитися до мети впритул.

ТЕРЕЗИ

Ситуацію змінити ви не можете, тому залишається тільки змінити до неї ставлення. Тільки-но це відбудеться — ви отримаєте всі можливості для реалізації та прояви себе в світі як впевненої у своїх силах і здібностях людини, що спирається на інтуїцію і своє світовідчуття, вміє зрозуміти почуття і потреби інших людей. Ви отримуєте ресурси від навколишнього світу і складних обставин, тому активне соціальне життя необхідне, якщо ви хочете розвитку і зростання. Вам доводиться вибирати, але ваші уподобання може розкритикувати ваш партнер.

СКОРПІОН

В особистому житті далеко все не так гладко, як хотілося б, але ви привабливі для представників протилежної статі. Ваша самостійність, емоційність і активні реакції, часом, діють дратівливо на оточення. Можуть з'явитися сильні конкуренти, суперники, що діють нишком. Не втрачайте пильності, проявляйте ініціативу, дійте цілеспрямовано — і ви будете непереможні. Якщо ваші проєкти розвиваються повільно — не турбуйтеся — у другій половині жовтня зовнішні умови і обставини стануть сприятливі для професійної сфери і матеріальних справ.

СТРІЛЕЦЬ

Хороший період для тих, хто шукає кохання, — з'явиться більше сприятливих можливостей, може початися нова романтична історія. Друга половина жовтня дуже сприятлива — настає час жити повним життям, знайомитися з новими людьми, спілкуватися, вирушити в поїздку або пробувати щось нове. Водночас, не слід поводитися нерозважливо, витрачати надто багато грошей на гарні речі. Якщо ви не знаєте, як проявити себе, то ключем до успіху і успішної професійної діяльності в цей період будуть друзі, нові знайомства і подорожі.

КОЗОРІГ

Період супроводжується нервозністю, неуважністю і дратівливістю, особливо в першій половині жовтня. Важко знайти взаєморозуміння з близькими людьми, а з колегами виникають конфлікти. До 19 жовтня за можливості відкладіть роботу, яка вимагає точності і скрупульозності виконання. Спочатку місяця партнери можуть порушувати дані зобов'язання, через це доводиться змінювати плани, підлаштовуватися під інших людей. На особистих і сімейних взаєминах може негативно позначитися ваше активне соціальне життя, висування на перший план своїх емоцій і мінливого настрою.

ВОДОЛІЙ

У сфері спілкування та комунікацій ситуація суперечлива. Романтичні зустрічі і світські заходи не приносять бажаного задоволення, а тільки сприяють нервозності і внутрішнім конфліктам. Швидка зміна подій вимагає від вас концентрації на головній меті і створенню фундаменту майбутніх успіхів. Якщо ви не будете розпорошуватися на дрібниці, то в другій половині місяця зможете реалізувати деякі цілі, проявити більше якостей, талантів, прихованих здібностей і отримати визнання. У фінансовій сфері намічаються поліпшення, в основному, за рахунок повернення боргів.

РИБИ

Напруженість, що створюється партнерами і ближнім оточенням, поступово зменшується, зовнішня атмосфера стає більш гармонійною. Це свідчить про ваші великі потенційні здібності до позитивних змін. Умови сприятливі для професійного розвитку, вам вдається знаходити легкий вихід і складних ситуацій. Ви можете зробити великий внесок в колективну діяльність і значно поліпшити своє фінансове становище. Взаємодія з іншими людьми і участь в партнерській роботі сприяють прояву власних ініціатив і талантів.

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