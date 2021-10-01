В Одеській області водій самоскида загинув, випавши з кабіни

В Одеській області водій самоскида загинув, випавши з кабіни

Чоловік помер на місці від отриманих травм.

У селі Десантне Ізмаїльського району трагічно загинув водій самоскида. 32-річний чоловік випав з кабіни транспортного засобу і потрапив під колеса.

Про це пише видання "Думська", посилаючись на джерело у поліції.

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Від отриманих травм чоловік помер на місці. Наразі проводиться розслідування та встановлення всіх причин трагедії.

Нагадаємо, у Львівській області 40-річний водій на автомобілі "УАЗ 469" не впорався з керуванням на лісовій дорозі та в'їхав у дерево. Під час спроби витягнути автомобіль за допомогою пристрою "Лебідка”, автомобіль перекинувся на водія, в результаті чого чоловік загинув на місці події.

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