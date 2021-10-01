В Одесской области водитель самосвала погиб, выпав из кабины

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В селе Десантное Измаильского района трагически погиб водитель самосвала. 32-летний мужчина выпал из кабины транспортного средства и попал под колеса.

Об этом пишет издание "Думская" со ссылкой на источник в полиции.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время проводится расследование и установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, во Львовской области 40-летний водитель на автомобиле "УАЗ 469" не справился с управлением на лесной дороге и въехал в дерево. При попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка", автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего мужчина погиб на месте происшествия.

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