В Одесской области водитель самосвала погиб, выпав из кабины

Мужчина скончался на месте от полученных травм.
В селе Десантное Измаильского района трагически погиб водитель самосвала. 32-летний мужчина выпал из кабины транспортного средства и попал под колеса.
Об этом пишет издание "Думская" со ссылкой на источник в полиции.
От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время проводится расследование и установление всех обстоятельств трагедии.
Напомним, во Львовской области 40-летний водитель на автомобиле "УАЗ 469" не справился с управлением на лесной дороге и въехал в дерево. При попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка", автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего мужчина погиб на месте происшествия.