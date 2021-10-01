В Хмельницком водитель снес на переходе мужчину и жену

Пострадавших доставили в больницу.
На перекрестке улиц Заречанская и Бандеры 31-летний житель города Хмельницкий, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на мужчину и женщину, которые переходили дорогу по зебре.
Об этом сообщили в полиции.
Пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в травматологическое отделение Хмельницкой городской больницы. Автомобиль помещен на штрафплощадку.
По данному факту следователи открыли уголовное производство.
Напомним, 14 сентября на Львовщине водитель сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе.