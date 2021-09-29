Смертельное ДТП в Херсонской области: водитель умер в "скорой"

Смертельное ДТП в Херсонской области: водитель умер в "скорой"

На дороге не разминулись две машины.

В Херсонской области возле пгт Каланчак произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель одной из машин погиб в "скорой".

Об этом сообщили в полиции области.

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ДТП произошло на перекрестке автодорог Херсон — Красноперекопск — Симферополь и Новокиивка — Каланчак. Как выяснили правоохранители, 78-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль "Тойота Кэмри".

Во время аварии водитель ВАЗа получил серьезные травмы и скончался в карете "скорой".

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.

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