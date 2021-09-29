Смертельное ДТП в Херсонской области: водитель умер в "скорой"

На дороге не разминулись две машины.
В Херсонской области возле пгт Каланчак произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель одной из машин погиб в "скорой".
Об этом сообщили в полиции области.
ДТП произошло на перекрестке автодорог Херсон — Красноперекопск — Симферополь и Новокиивка — Каланчак. Как выяснили правоохранители, 78-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль "Тойота Кэмри".
Во время аварии водитель ВАЗа получил серьезные травмы и скончался в карете "скорой".
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее стало известно, что на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.