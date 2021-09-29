Смертельна ДТП у Херсонській області: водій помер у "швидкій"

Смертельна ДТП у Херсонській області: водій помер у "швидкій"

На дорозі не розминулися дві машини.

У Херсонській області біля смт Каланчак сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій однієї з автівок загинув у "швидкій".

Про це повідомили у поліції області.

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ДТП сталася на перехресті автодоріг Херсон – Красноперекопськ – Сімферополь та Новокиївка – Каланчак. Як з’ясували правоохоронці, 78-річний водій автомобіля "ВАЗ-2110", виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль "Тойота Кемрі".

Під час аварії водій ВАЗу отримав серйозні травми і помер у кареті "швидкої".

Поліцейські наразі з’ясовують усі обставини аварії.

Раніше стало відомо, що на автодорозі Р-47 "Херсон-Нова Каховка-Генічеськ" сталася смертельна аварія. В результаті зіткнення трьох автомобілів двоє чоловіків загинули.

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