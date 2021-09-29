Rolls-Royce анонсував вихід свого першого електрокара

До 2030 року компанія електрифікує всі свої моделі.

Rolls-Royce анонсував вихід свого першого електричного автомобіля, який називатиметься Spectre.

Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Вже незабаром почнуться дорожні випробування майбутнього електрокара. Планується, що прототип подолає 2,5 мільйона кілометрів автомобіля, що має зімітувати понад 400 років його використання.

Електромобіль тестуватимуть у всьому світі, щоб перевірити його у будь-яких умовах та на будь-якій місцевості. На ринок модель має вийти у четвертому кварталі 2023 року.

Rolls Royce

У компанії зазначили, що електричний привід підходить їхнім автомобілям краще, ніж будь-яким іншим маркам, тому що він безшумний та генерує величезну потужність.

Новинку побудують на алюмінієвій архітектурі, яка дебютувала у 2017 році у Phantom. Вона була призначена для використання не тільки автомобілями з ДВЗ, але й з іншими силовими агрегатами. Компанії вдалося інтегрувати електричну систему в їхню платформу, від якої "електрокар тільки виграє".

Раніше Rolls-Royce вже експериментували з електричним силовим агрегатом. У 2011 році вони показали функціональний повністю електричний Phantom 102EX, а у 2016-му був представлений повністю електричний 103EX, який представляв бачення марки на кілька десятиліть вперед.

Також бренд повідомив, що він повністю електрифікує всі свої авто до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Rolls-Royce створив повністю електричний літак.

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