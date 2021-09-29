Rolls-Royce анонсировал выход своего первого электрокара

К 2030 году компания электрифицирует все свои модели.

Rolls-Royce анонсировал выход своего первого электрического автомобиля, который будет называться Spectre.

Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Уже скоро начнутся дорожные испытания будущего электрокара. Планируется, что прототип преодолеет 2,5 миллиона километров автомобиля, что должно сымитировать более 400 лет его использования.

Электромобиль будут тестировать во всем мире, чтобы проверить его в любых условиях и на любой местности. На рынок модель должна выйти в четвертом квартале 2023 года.

Rolls Royce

В компании отметили, что электрический привод подходит их автомобилям лучше, чем любым другим маркам, потому что он бесшумный и генерирует огромную мощность.

Новинку построят на алюминиевой архитектуре, которая дебютировала в 2017 году в Phantom. Она была предназначена для использования не только автомобилями с ДВС, но и с другими силовыми агрегатами. Компании удалось интегрировать электрическую систему в их платформу, от которой "электрокар только выиграет".

Ранее Rolls-Royce уже экспериментировали с электрическим силовым агрегатом. В 2011 году они показали функциональный полностью электрический Phantom 102EX, а в 2016-м был представлен полностью электрический 103EX, который представлял видение марки на несколько десятилетий вперед.

Также бренд сообщил, что он полностью электрифицирует все свои авто до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce создал полностью электрический самолет.

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