Тройное ДТП в Херсонской области: ужасно погибли два человека

Тройное ДТП в Херсонской области: ужасно погибли два человека

На месте аварии работали правоохранители.

На автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

На месте ДТП полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz начал обгонять "ВАЗ-2107", но не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "МАН", который двигался во встречном направлении .

В результате водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Напомним, что в Полтавской области легковушка с пассажирами слетел в реку: три человека погибли, один чудом выжил.

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