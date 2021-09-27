Тройное ДТП в Херсонской области: ужасно погибли два человека

На месте аварии работали правоохранители.
На автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
На месте ДТП полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz начал обгонять "ВАЗ-2107", но не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "МАН", который двигался во встречном направлении .
В результате водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.
Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, что в Полтавской области легковушка с пассажирами слетел в реку: три человека погибли, один чудом выжил.