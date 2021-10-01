В Англії молоді до 18 років заборонили робити ін'єкції ботоксом: що сталося

В Англії молоді до 18 років заборонили робити ін'єкції ботоксом: що сталося

Не дозволено молоді також робити філери в губи.

У Великій Британії громадянам до 18 років від п'ятниці, 1 жовтня, заборонили робити ін'єкції ботоксом, а також колоти філери в губи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За новим документом, протизаконною визнають і запис молоді на ці процедури. Утім, зареєстрований лікар, що практикує, може дати дозвіл на ін'єкції молодшим 18 років, але тільки в тому випадку, якщо процедуру робитиме зареєстрований лікар, медсестра, фармацевт або дантист.

Слід зауважити, що відтепер лікарі можуть просити надати документ, який підтверджує вік. Оцінювати вік на око не можна.

Новий закон має на меті захистити молодь, оскільки до цього часу вона могла колоти боток без перевірки віку. До слова, торік в Англії громадяни до 18 років зробили 41 тис. процедур із застосуванням ботоксу.

Своєю чергою, фахівці наголошують, що у Британії немає закону, який вимагає від медиків мати формальну кваліфікацію або підготовку для такого типу процедур. Крім того, існує побоювання, що англійці можуть їхати за кордон, аби там робити "ін'єкції краси".

Як повідомлялося, у США 49-річна косметологиня зробила ін'єкцію своїй клієнтці, у результаті чого вона померла. Лікарку за це ув'язнили на п'ять років. Прокурори заявили, що косметологиня провела незаконну косметичну процедуру в готелі. Після процедури пацієнтка померла через чотири дні. Виявилося, що у жінки виникли проблеми з диханням після.

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