Зеленський розширив санкції проти РФ

Президент схвалив санкції проти росіянина Кузнецова і кримської поплічниці країни-агресора Калініної.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 7 вересня, схвалив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо кадрового російського військового Івана Кузнецова.

Про це йдеться в указі №457, оприлюдненому на сайті глави української держави.

Зазначається, що 46-річний росіянин Кузнецов від березня до листопада 2015 року був радником командира батальйону 2-го МСБ 7-ої ОМСБр. Він також брав участь у бойових діях на території Сирії.

На три роки Кузнецову заблокували активи, обмежили торгові операції, заборонили виводити капітали за межі України тощо.

Окрім того, Зеленський підписав указ №458, яким ввів у дію трирічні санкції щодо Ольги Калініної, яка допомагала проводити "вибори" в окупованому Криму.

Раніше до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони двічі потрапляла киянка Ольга Калініна, яку плутали з тезкою.

Новини України: киянка вдруге помилково потрапила в санкційний список РНБО замість тезки з Криму

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