Зеленский расширил санкции против РФ

Президент одобрил санкции против россиянина Кузнецова и крымской союзницы страны-агрессора Калининой.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 сентября, одобрил решение СНБО о введении санкций в отношении кадрового российского военного Ивана Кузнецова.

Об этом говорится в указе №457, обнародованном на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что 46-летний россиянин Кузнецов с марта по ноябрь 2015 года был советником командира батальона 2-го МСБ 7-ой ОМСБр. Он также принимал участие в боевых действиях на территории Сирии.

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На три года Кузнецову заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили выводить капиталы за пределы Украины и др.

Кроме того, Зеленский подписал указ №458, которым ввел в действие трехлетние санкции в отношении Ольги Калининой, которая помогала проводить "выборы" в оккупированном Крыму.

Ранее в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны дважды попадала киевлянка Ольга Калинина, которую путали с тезкой.

Новости Украины: киевлянка снова по ошибке попала в санкционный список СНБО вместо тезки из Крыма

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