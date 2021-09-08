Гороскоп на 8 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают глаза на происходящее.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 сентября 2021 рассказывает, что Близнецам следует задуматься, что они хотят дальше, а Ракам стоит найти внутреннюю гармонию.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Страшный суд"

Научитесь брать ответственность за свои поступки. В отношениях не делайте больно друг другу. На работе остерегайтесь происков.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновесит желание и реальность. На работе действуйте справедливо.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Отшельник"

Задумайтесь о том, что вы хотите дальше. В любви время взять паузу. На работе нужно немного отдохнуть.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховная жрица"

Найдите внутреннюю гармонию. В отношениях прислушайтесь к интуиции. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к мудрым советам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Накапливайте умения и навыки. В любви пройдите "тест" на финансовую грамотность. На работе больше работайте.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях будет трудно. На работе ожидайте новых вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка кубков"

Время выбирать. В любви хорошо определится с целью ваших отношений. А на работе лучше не гнаться за всем сразу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка мечей"

Возьмите паузу. В отношениях не подвергайте себя боль. А в решении рабочих моментов делайте паузы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Императрица"

Время плодородия пришло. Ваша любовь расцветет. Рабочие дела наладятся.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. Попробуйте сделать что-то новое на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Получите награды. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе — ждите премию.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. Действуйте активно в отношениях. Ищите лучший вариант на работе.

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