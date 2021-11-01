Евросоюз сегодня отмечает день рождения

Самая маленькая страна ЕС – Республика Мальта, расположенная на островах Средиземного моря.

Сегодня, 1 ноября, день рождения Европейского союза. Сообщество объединяет 28 независимых государств. Украина также желает присоединиться к ЕС, поэтому выполняет ряд сверхважных задач для этого.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Европейское сообщество создали в 1992 году, подписав Маастрихтский контракт. А документ вступил в силу уже в 1993 году.

Учредили ЕС 6 стран – Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Германия. За всю историю Европейского Союза только одна страна вышла из сообщества – Великобритания.

Стоит отметить, что в Евросоюзе 24 официальных языка. На заседаниях депутаты могут разговаривать на любом из них. А чтобы все все понимали — в парламенте работают более двух тысяч переводчиков.

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