Близько 200 тисяч домогосподарств залишили без субсидій: що сталося

Отримали допомогу понад два мільйони домогосподарств.
Близько 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.
Такі результати перевірок оприлюднили у Мінсоцполітики, розповіли у Сніданку з 1+1 1 листопада.
У відомстві зазначили, що серед найбільш поширених причини у відмові були депозитні збереження на суму понад 100 тисяч гривень, більше двох житлових приміщень у власності, а також непрацюючі члени родини.
Субсидії отримали понад два мільйони домогосподарств. У Мінсоцполітики зазначають, що очікують збільшення кількості охочих отримати державну допомогу на погашення комунальних послуг після старту опалювального сезону.
Як повідомлялося, в Україні пенсії та субсидії можна буде оформляти через портал державних послуг і застосунок "Дія". Послуги стануть доступними вже в листопаді.
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