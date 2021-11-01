Близько 200 тисяч домогосподарств залишили без субсидій: що сталося

Близько 200 тисяч домогосподарств залишили без субсидій: що сталося

Отримали допомогу понад два мільйони домогосподарств.

Близько 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.

Такі результати перевірок оприлюднили у Мінсоцполітики, розповіли у Сніданку з 1+1 1 листопада.

Також читайте Як оформити субсидію онлайн: покрокова інструкція

У відомстві зазначили, що серед найбільш поширених причини у відмові були депозитні збереження на суму понад 100 тисяч гривень, більше двох житлових приміщень у власності, а також непрацюючі члени родини.

Субсидії отримали понад два мільйони домогосподарств. У Мінсоцполітики зазначають, що очікують збільшення кількості охочих отримати державну допомогу на погашення комунальних послуг після старту опалювального сезону.

Як повідомлялося, в Україні пенсії та субсидії можна буде оформляти через портал державних послуг і застосунок "Дія". Послуги стануть доступними вже в листопаді.

Читайте також:

Шмигаль пообіцяв не підвищувати вартість газу : якою буде ціна

: якою буде ціна Українським пенсіонерам підвищать виплати: хто отримає доплати

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання