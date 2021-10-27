Українським пенсіонерам підвищать виплати: хто отримає доплати

Підвищать пенсію кільком категоріям українців.

Від 1 жовтня в Україні року пенсіонери віком 70−75 років щомісяця отримуватимуть доплати розміром до 300 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Перша виплата надійде у листопаді. За словами очільника Кабміну, одночасно має бути підвищення для пенсіонерів від 75 до 80 років. Через збільшення мінімального розміру пенсії до рівня 2,5 тис. грн вони отримуватимуть доплати розміром 400 грн.

Крім того, від 1 грудня також заплановане підвищення виплат. Для українців віком від 65 років зі страховим стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок мінімальна пенсія зросте до 2,6 тис. грн.

Для всіх категорій рівень мінімальної пенсії зросте на 4,34% - від 1854 до 1934 грн.

Як повідомлялося, в Україні введуть обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Утім, її запуск не матиме додаткового навантаження ані на працівників, ані на роботодавців.

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