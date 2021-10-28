День ангела 29 октября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 29 октября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 29 октября отмечают: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда усердно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты, как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В целом, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма – чувствительный человек. Он легко поддается воздействию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма – молчаливый, терпеливый, обязателен, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Человек с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Леонтий

В переводе с древнегреческого имени Леонтий означает "львиный". С детства Леонтий упрям, хотя у родителей с ними нет особых проблем. В общении довольно трудный, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с самомнением. Очень похож на мать. Осваивает самые разные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста. Леонтий преуспевает у женщин и сам уделяет им повышенное внимание.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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