Тамошнее правительство отнесло Украину в так называемую "красную" зону карантина.

Болгария уже через два дня, с 30 октября, закрывает въезд для украинцев.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 28 октября.

Тамошнее правительство отнесло Украину к так называемой "красной" зоне из-за высокого уровня заражения. Исключением будут только люди со статусом постоянного или долгосрочного проживания. Но при въезде с 30 октября им нужно будет предоставить COVID-сертификат или справку о перенесенной болезни вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Стоит отметить, что в остальных странах Евросоюза относить Украину к "красной" зоне не спешат. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают — по меньшей мере две недели наша страна еще будет в "зеленом" списке для путешествий.

Новости мира: Болгария закрывает въезд для украинцев уже через два дня

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