Дания упростила правила въезда для украинцев: что изменились

Требование касательно тестирования на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.

Дания изменила правила въезда для граждан Украины в период пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Посольство Украины в Дании вFacebook.

Так, 25 октября датское правительство отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости COVID-19. Таким образом, с этой даты ограничения на поездки в Данию упрощены.

"С этой даты граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии. Для этого органам пограничного контроля Дании нужно предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент. COVID-сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг «Дія», также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Указанный COVID-сертификат должен подтверждать вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровления от COVID-19", — говорится в сообщении.

В то же время, в случае отсутствия COVID-сертификата, украинцам нужно сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию на COVID-19 перед приездом в Данию отменено.

Также, если гражданин Украины раньше переболел COVID-19, но при этом не имеет COVID-сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, что подтверждает положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае, делать тест на COVID-19 по прибытии в Данию не нужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с "очень высоким риском инфицирования COVID-19" (сейчас большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки), нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19. В противном случае, нужно сделать тест на COVID-19 сразу по прибытию в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.

В Посольстве добавляют, что датское правительство оставило за собой право быстро восстановить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов вируса COVID-19, которые могут представлять риск для страны.

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