Тамтешній уряд відніс Україну до так званої "червоної" зони карантину.

Болгарія вже за два дні, від 30 жовтня, закриває в'їзд для українців.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 28 жовтня.

Тамтешній уряд відніс Україну до так званої "червоної" зони через високий рівень зараження. Винятком будуть лише люди зі статусом постійного чи довгострокового проживання. Але при в'їзді від 30 жовтня їм слід буде надати COVID-сертифікат чи довідку про перенесену хворобу разом із негативним ПЛР-тестом.

Варто зазначити, що у решті країн Євросоюзу відносити Україну до "червоної" зони не квапляться. ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють - щонайменше два тижні наша країна ще буде у "зеленому" списку для подорожей.

Новини світу: Болгарія закриває в'їзд для українців вже за два дні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання