Рівненська область побила рекорд вакцинованих проти COVID-19 за добу

Жителів регіону підштовхують до щеплення суворі карантинні обмеження.

За перший день у "червоній" зоні Рівненська область побила власний рекорд за кількістю вакцинованих за добу - майже 12 тисяч людей.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 27 жовтня.

За день в області щепилися від коронавірусу вдвічі більше, ніж зазвичай.

Жителів регіону підштовхують до щеплення суворі карантинні обмеження. За їх порушення поліція вже склала майже сотню адмінпротоколів і навіть відкрила кримінальне провадження. Через те, що запідозрили у використанні несправжнього сертифікату про вакцинацію в продавчині одного з магазинів.

Станом на 27 жовтня, за офіційними даними, в області є 9 141 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 83%, напередодні цей показник був – 78,4%.

В Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 576 людей, 10 006 пацієнтів одужало.

Коронавірус в Україні: Рівненська область вийшла в лідери за темпом добової вакцинації

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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