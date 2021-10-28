Ровенская область побила рекорд вакцинированных против COVID-19 за сутки

Жителей региона подталкивают к прививке строгие карантинные ограничения.

За первый день в "красной" зоне Ровенская область побила собственный рекорд по количеству вакцинированных за сутки — почти 12 тысяч человек.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 27 октября.

За день в области привились от коронавируса вдвое больше обычного.

Жителей региона подталкивают к прививке строгие карантинные ограничения. За их нарушение полиция уже составила около сотни админпротоколов и даже открыла уголовное производство. Из-за того, что заподозрили в использовании ложного сертификата о вакцинации у продавца одного из магазинов.

По состоянию на 27 октября, по официальным данным, в области находится 9 141 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Загруженность больниц пациентами с коронавирусом 83%, накануне этот показатель был 78,4%.

В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса – это рекордное количество с начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерли 576 человек, 10 006 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Украине: Ровенская область вышла в лидеры по темпу суточной вакцинации

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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