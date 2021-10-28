На каналах Амстердама зимой появятся беспилотные лодки

Они будут мусоровозами.

На каналах Амстердама вскоре появятся беспилотные лодки.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 28 октября.

Их там разрабатывали четыре года и в январе уже готовятся испробовать в реальной жизни. Пока лодок всего две. И обе начнут с негламурной, но важной работы – будут мусоровозами. Ведь контейнеры с отходами на улицах наполняются быстро и не всегда их успевают вовремя привести в порядок.

Отмечается, что если беспилотные лодки справятся, их попытаются использовать и в других направлениях – сначала будут возить грузы, а потом уже людей.

Новости мира: на каналах Амстердама в январе появятся беспилотные лодки

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