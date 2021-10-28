Экспортно-импортные операции и уровень банкротств растут. Как защититься?

После первой волны пандемии украинские компании, наконец, увеличивают объемы поставок в рамках экспорта и дистрибуции товаров.

По данным Укрстата в I полугодии 2021г. экспорт товаров и услуг составил 34870,0 млн.долл. США, или 125,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, импорт увеличился до 34 456,4 млн долл, или 127,6%.

"Имеем за два года сокращение отрицательного сальдо на 60% (с 3,16 до 1,25 млрд долларов). Вторая хорошая новость — экспорт в ЕС вырос на 45% по сравнению с первым полугодием прошлого года и достиг отметки 12,3 млрд долларов. По сравнению с первым полугодием 2019 года - это +20%", — отмечал заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

Однако такой рост приводит не только к увеличению выручки и прибылей компаний. Вместе с тем, в странах Евросоюза растет уровень банкротств предприятий. По информации Евростата во II квартале 2021 года, количество заявок о банкротстве возросло на 6.9%, несмотря на значительную поддержку со стороны правительств стран членов ЕС. По оценке экспертов, этот показатель будет расти и дальше. Наибольшая динамика банкротств наблюдается в Литве (+21,5%), Словакии (+20,3%) и Эстонии (+19,1%). Аналогичный рост происходит в странах Азии и Северной и Южной Америки.

Учитывая, что большинство поставок производится на условиях отсрочки платежа, риски не оплаты поставок дебиторами будут расти. Таким образом, возникает выбор: отказаться от общепринятого правила предоставления отсрочки платежа и потерять часть рынка сбыта, или поставлять, рискуя потерей значительной суммы средств.

Как вернуть деньги, если вашу поставку товаров или услуг не оплатили

В таких ситуациях предприятие может защитить традиционные инструменты, такие как банковская гарантия и факторинг. Но на международном рынке есть также другие способы хеджирования подобных рисков, например страхование торговых кредитов. В международной практике услугу предлагают специализированные страховые компании и экспортно-кредитные агентства.

Инструмент активно используется во всем мире, ведь создает конкурентные условия и позволяет предприятию сосредоточиться на продажах, увеличивая товарооборот и не опасаясь убытков. Кроме того, подобное страхование также способно защитить и импортеров, которые могут не получить товары от иностранных поставщиков при оплате поставки авансом (в таком случае страхованию подлежит риск невозврата авансированного платежа при не поставке товара).

Стоимость услуги составляет 0,5%-2% от объема застрахованного торгового оборота в зависимости от финансового состояния дебиторов, сектора деятельности и других условий страхования.

Учитывая специфику и рисковость подобного покрытия в Украине, такие услуги начали оказывать совсем недавно и пока только отдельные страховщики.

В частности, страховая компания "ИНГО", которая отметила, что за последние полгода количество запросов в данном направлении увеличилось вдвое и продолжает расти. Руководитель управления страхования специальных рисков Сергей Сидорчук рассказал, что ИНГО уже сформировало портфель договоров на сумму 1,5 млрд грн кредитных лимитов. По его словам, наибольший спрос пользуется услугой страхования при внутриукраинских поставках, но в последнее время растут запросы и на страхование экспорта.

Страховые компании не имеют ограничений по объекту страхования по КВЭД, стоимость страхового контракта ниже других инструментов, от предприятия не требуется залог, а плата взимается за фактически застрахованное ежемесячное торговое обращение. В случае не платежа со стороны дебитора страховщик возмещает от 90% от суммы ущерба (собственно удержания страхователя в риске), оставляя при этом предприятию права на долг.

В результате страховка обеспечивает компании надежный фундамент финансовой стабильности, а именно позволяет защитить бизнес от значительных потерь ликвидности в долгосрочном периоде, минимизировать риск неплатежа благодаря экспертизе и мониторингу осуществляемой страховой компанией. Дает возможность компании сосредоточиться на развитии и экспансии новых рынков без риска потерь, предоставляя своим клиентам из любой страны наилучшие условия поставок.

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