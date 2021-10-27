Психологический тест: угадай, кто из них не семья

Психологический тест: угадай, кто из них не семья

Первые отношения формируются в детстве – в семье – и часто определяют наше мировоззрение.

Знаете ли вы, что отношения столь же важны для вашего физического здоровья, как диета и физические упражнения? Согласно исследованию, социально изолированные люди подвергают себя той же опасности, что и те, кто пренебрегает физической активностью.

Предлагаем вам пройти психологический тест, чтобы больше узнать о ваших взглядах на родственные связи и отношения с родителями, которые сформировали вашу личность.

Посмотрите внимательно на картинки. Какая семья, по вашему мнению, не настоящая? Не рассматривайте их слишком долго – включите интуицию. А потом проверьте, догадались ли вы, и узнайте немного о себе.

Семья №1

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Если вы думаете, что на первой картинке – не родные люди, вероятно, вы не ориентированы на семью – по крайней мере не в традиционном понимании. Вы относитесь к своим друзьям, как к своей настоящей семье. Вы счастливы, когда они обращаются к вам за помощью.

Возможно, вы росли без сильного отца, поэтому делаете все возможное, чтобы быть рядом с теми, кто в вас нуждается.

Семья на рисунке не самая счастливая, но они все равно семья. Мама, очевидно, заботится о своем ребенке, держит его за руку и защищает от безразличного отца. Подсознательно вас не устраивает такоке положение дел, поэтому и выбрали эту картинку.

Семья №2

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Ответ №2 означает, вы очень ориентированы на семью – для вас нет ничего важнее этого. Вы верите в стабильные и длительные отношения, основанные на доверии и преданности. Вы ставите потребности своей семьи во главу угла, иногда даже игнорируя собственные, если так нужно для счастья близких.

Вы, наверное, заметили, что люди на рисунке действительно не похожи на семью. Взрослые не обращают на ребенка никакого внимания, да и ребенок не пытается держать их за руки. Возможно, эти люди вообще не знакомы друг с другом. Будучи настоящим семьянином, вы сразу определили фальшь.

Семья №3

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Если вы выбрали картинку №3, вероятно, имеет место детская травма, поэтому вам трудно доверять людям. Отсюда – тревожность, проблемы в общении, неуверенность в будущем.

Люди на рисунке похожи на любящую, счастливую семью. Они – родня. Мужчина с женщиной почти обнимаются, а отец держит ребенка за руку.

Была ли ваша семья благополучной? Кто повлиял на формирование вашего мировоззрения? Почему здоровые отношения вызывают у вас подозрение? Вы верите в существование крепких родственных отношений?.. Возможно, нет. Потому и выбрали эту семью как фальшивую.

Задумайтесь над этим и пройдите еще один психологический тест на скрытые страхи.

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