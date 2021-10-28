Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 октября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 26 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса – это рекордное количество с начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерли 576 человек, 10 006 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 366 человек, а 291 985 человек вакцинировано против COVID-19. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 851 804 человека;

выздоровело – 2 411 711 человек;

летальных исходов – 66 204;

проведено ПЦР-тестов – 14 232 081.

С начала вакцинальной кампании привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 16 793 558 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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